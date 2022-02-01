الضريبة: 56 ألفا و200 اقرارا قدم إلكترونيا الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن عدد الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها الكترونياً خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 56200 اقرار ضريبة دخل ومبيعات.

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وقال إنه لم يتم تقديم أي اقرار بشكل وجاهي وبذلك تكون نسبة تقديم الاقرارات الكترونيا 100% مما يشير الى نجاعة الاجراءات التي اتخذتها الدائرة في التحول الالكتروني في تقديم الخدمات الضريبية.



وأوضح أبو علي ان الاقرارات التي تم تقديمها من الموظفين والمستخدمين خلال الشهر الماضي بلغ عددها حوالي 31 الف اقرار تم تقديمها الكترونياً.



وقامت الدائرة ضمن خطة التدقيق السريع لإقرارات الموظفين والمستخدمين بتدقيقها وانجازها خلال مدة تتراوح ما بين 24 ساعة الى 48 ساعة من تقديمها وبشكل ينسجم مع الممارسات التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة بحسب أبو علي.



وأضاف أن من قدم اقرار ضريبي خلال الشهر الماضي قد لمس السرعة في تدقيق اقرارات الموظفين والمستخدمين من خلال الرسائل الخلوية التي تم ارسالها لأصحاب هذه الاقرارات بعد تقديمها والتي تفيد بإنجاز تدقيق الاقرار.



وحول الاقرارات المقدمة من الافراد والشركات التي بلغ عددها حوالي 17 الف اقرار فان المتطلبات القانونية تستوجب بعد انتهاء الفترة الضريبية المحددة قانونيا اخضاعها لنظام عينة التدقيق وفقا لأحكام التشريعات النافذة.



وبين ابو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على تحفيز المكلفين للتوسع بالحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا بما فيها المراجعات والطلبات اليومية للتسهيل والتيسير على المكلفين والموظفين.



ودعا المكلفين والمراجعين إلى التوقف عن الحصول على خدمات الدائرة وجاهياً والحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة للوصول إلى مكاتب الدائرة أو مراجعتها، خاصة وأن الدائرة وفرت جميع الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني.



يذكر أن دائرة ضريبة الدخل “قامت بتمكين المكلفين من الحصول على كلمة سر من خلال موقع الدائرة دون الحاجة إلى مراجعتها لتمكينهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً.



كما مكنت الدائرة المواطنين ممن ليس لديهم ارقام ضريبية الحصول عليها من خلال موقع الدائرة الالكتروني دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة.