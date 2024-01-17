الطاقة: نشتري النفط الخام السعودي من ارامكو والأردن سيستفيد من قرار تخفيض السعر

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الأردن سيستفيد من قرار (شركة النفط السعودية / أرامكو) والتي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم بتخفيض سعر الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين فبراير / شباط المقبل، إلى أدنى مستوى في 27 شهراً ، وذلك بموجب اتفاق سابق موقع مع مصفاة البترول الأردنية.



وأشارت الوزارة رداً على استفسارات "الوكيل الإخباري" إن الأردن يشتري النفط الخام السعودي لغايات التكرير والتخزين من خلال الاتفاقية الموقعة بين الطرفين .



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وبينت الوزارة، أن المصفاة تحتفظ بمخزون جيد من النفط الخام ضمن الاحتياطي للمملكة.



وأكدت الوزارة أن الحكومة تحتفظ ايضاً بمخزون جيد من المشتقات النفطية الجاهزة للاستهلاك المحلي في خزانات الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية.



وقررت أرامكو الأسبوع الماضي تخفيض سعر خامها العربي الخفيف إلى أدنى مستوى في 27 شهرا، وسط منافسة من موردين آخرين ومخاوف إزاء وفرة المعروض.