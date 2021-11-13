السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 13-11-2021 06:38 م

نمو موجودات البنوك 6.3% في عام 2020

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الوكيل الاخباري - نمت موجودات البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية عام 2020 بنسبة 3ر6 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2019 فيما حقق رصيد رأس المال والاحتياطيات والمخصصات لدى البنوك نمواً بنسبة 9ر6 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 2ر8715 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير أبرز التطورات المصرفية حتى نهاية عام 2020″ الذي تصدره جمعية البنوك في الأردن، ارتفع الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 7ر5 بالمئة ليصل إلى 64ر28 مليار دينار نهاية العام الماضي، فيما نما رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 2ر4 بالمئة ليرتفع إلى نحو 79ر36 مليار دينار في نهاية عام 2020 وبين التقرير أن البنوك العاملة في الأردن أصدرت العام الماضي أكثر من 7ر102 ألف بطاقة ائتمان، ومنحت أكثر من 152 ألف قرض شخصي بقيمة إجمالية بلغت31ر1 مليار دينار، ونحو 5ر27 ألف قرض سكني وعقاري للأفراد بقيمة إجمالية بلغت حوالي1ر604 مليون دينار، ونحو 5ر42 ألف قرض لتمويل شراء سيارة بقيمة إجمالية بلغت 9ر415 مليون دينار.

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