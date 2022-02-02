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الأربعاء، 02-02-2022 10:36 ص

528 مليون دينار تحصيلات الضريبة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن مجموع إجمالي تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي بلغت حوالي 528.461 مليون دينار مقارنة بحوالي 465.120 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة مقدارها 63.341 مليون دينار مليون دينار أي بزيادة نسبتها حوالي 11%.

وقال إن تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي البالغة 528.461 مليون دينار منها 337.125 مليون دينار تحصيلات ضريبة المبيعات وتشكل ما نسبته 64% من اجمالي التحصيلات.

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وبلغت تحصيلات ضريبة الدخل و191.336 تشكل ما نسبته 36% من اجمالي التحصيلات، بحسب أبو علي.

 

وأضاف أن إجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021 بلغ حوالي 465.120 مليون دينار منها حوالي 329.261 ضريبة مبيعات وتشكل ما نسبته 70% من اجمالي التحصيلات و146.869 مليون دينار ضريبة دخل وتشكل ما نسبته 30% من اجمالي التحصيلات.


وأشار أبو علي إلى أن تحصيلات الشهر الماضي تشير الى أن الاصلاحات التي اتخذتها الدائرة وتم تنفيذها بدأت يظهر اثرها بمعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية التي يعاني منها هذا النظام الضريبي وذلك بارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة الى نسبة 36% خلال كانون الثاني من العام الحالي.

 




 

 


 

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