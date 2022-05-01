الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 02:52 م

القطاع الصناعي يبارك لعمال الوطن لدورهم بعجلة الإنتاج

62-144230-labor-day-global-occasion-to-win-their-rights_700x400


الوكيل الإخباري - بارك رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لعمال الوطن بمناسبة عيد العمال، معتبرا إياهم فخر الصناعة الأردنية كونها أسهمت بتطوير عجلة الإنتاج والتقدم نحو التنافسية العالمية.

اضافة اعلان


وقال المهندس الجغبير، في بيان اليوم الأحد "بوركت السواعد البناءة والمعطاءة، فتلك السواعد شيدت وعمرت وطورت ورفعت البنيان، فأصبحنا بجهدها على خارطة الإنتاج".


ولفت إلى أن القطاع الصناعي يحظى بعمالة مدربة ومؤهلة كونه المشغل الأكبر بين القطاعات المحلية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.


وأكد أننا نسير جميعا على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريم أصحاب السواعد البناءة في أوقات العام وليس ليوم العمال فقط.


وشدد المهندس الجغبير على أن القطاع الصناعي يراعي الكفاءة والاجتهاد والانجاز، لذلك هو من أفضل القطاعات دعما لعمالته من حيث الامتيازات.

إقرأ ايضا
202241814610

غرفة تجارة عمان تحيي عمال الأردن ودورهم في نهضة الوطن

22-2

أزمة الليرة التركية.. أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 11.36% على أساس شهري

420221416818777550196

السعوديون يشترون 237 طناً من الذهب في 5 سنوات

626e6eb9423604427c029ef9 (1)

الاقتصاد السعودي يشهد نموا هو الأعلى منذ عام 2011

1_16580_02

موسكو تلّوح بمصادرة أصول الدول المعادية.. رداً على واشنطن

2021_10_18_13_30_52_352

أزمة الغلاء تشتد في بريطانيا وتهدد بجر مزيد من الناس نحو هوة الفقر

أخبار متعلقة
0L5A1124 - Copy

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

0L5A1878

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 37% خلال الربع الأول

84ae81bf-c317-427d-a0ac-441ad5f49176

نشاط ملحوظ للحوالات المصرفية الواردة

main_image624c455ce96b9

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1 %

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

دجاج لاحم معروض في أحد المحال التجارية في عمان -(تصوير_ محمد ابو غوش)

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي