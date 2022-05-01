القطاع الصناعي يبارك لعمال الوطن لدورهم بعجلة الإنتاج

الوكيل الإخباري - بارك رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لعمال الوطن بمناسبة عيد العمال، معتبرا إياهم فخر الصناعة الأردنية كونها أسهمت بتطوير عجلة الإنتاج والتقدم نحو التنافسية العالمية.

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وقال المهندس الجغبير، في بيان اليوم الأحد "بوركت السواعد البناءة والمعطاءة، فتلك السواعد شيدت وعمرت وطورت ورفعت البنيان، فأصبحنا بجهدها على خارطة الإنتاج".



ولفت إلى أن القطاع الصناعي يحظى بعمالة مدربة ومؤهلة كونه المشغل الأكبر بين القطاعات المحلية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.



وأكد أننا نسير جميعا على خطى جلالة الملك عبدالله الثاني بتكريم أصحاب السواعد البناءة في أوقات العام وليس ليوم العمال فقط.



وشدد المهندس الجغبير على أن القطاع الصناعي يراعي الكفاءة والاجتهاد والانجاز، لذلك هو من أفضل القطاعات دعما لعمالته من حيث الامتيازات.