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الإثنين، 14-08-2023 05:36 م

الكويت ترفع سعر نفطها

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الوكيل الاخباري- تعتزم الكويت رفع سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتا عن الشهر السابق، إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

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وخفضت البلاد سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف الممتاز لشهر سبتمبر إلى 2.15 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي، أي بأقل عشرة سنتات عن الشهر السابق.

تجدر الإشارة إلى أن الكويت سجلت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى في 9 سنوات، بعد ارتفاع أسعار النفط الذي شكلت عائداته أكثر من 90 بالمئة من إجمالي إيرادات الكويت.

وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارا، أما معدل الانتاج اليومي فبلغ 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7 بالمئة من احتياطات العام النفطية.

 

روسيا اليوم

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