الليرة التركية تنزلق إلى قاع جديد

الوكيل الاخباري- انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، حيث جرى تداول الدولار فوق مستوى 32 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة.



وبحلول الساعة 13:25 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 32.0010 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تخطى الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.



ويعمل البنك المركزي التركي منذ يونيو 2023 على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

روسيا اليوم