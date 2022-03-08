الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 09:42 ص

السعودية تعلن عن 22 اتفاقية بـ 8 مليارات ريال

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الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.

وذكرت الهيئة أنه تم توقيع الاتفاقيات على هامش معرض الدفاع العالمي 2022 المنعقد في العاصمة الرياض.

وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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