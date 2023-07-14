المؤشر نيكي الياباني يغلق على انخفاض والين يرتفع مقابل الدولار

الوكيل الاخباري- عكس المؤشر نيكي مساره ليغلق على انخفاض اليوم الجمعة، بسبب توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، في حين دفع ارتفاع الين مقابل الدولار المستثمرين إلى بيع الأسهم.

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وحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، انخفض المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 32391.26 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن قفزة بنسبة واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وظل المؤشر مستقرا خلال الأسبوع.



كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره وتراجع 0.17 بالمئة إلى 2239.10 نقطة وخسر 0.7 بالمئة خلال الأسبوع.



وفي الوقت نفسه، ارتفع الين ليلامس أعلى مستوى في شهرين عند 137.245 للدولار في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل أفضل أداء له في أسبوع مقابل الدولار منذ كانون الثاني، بينما حام الدولار حول أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية في 15 شهرا.