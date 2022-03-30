الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 12:17 م

المالية لـ الوكيل : لا نية لخفض ضريبة المبيعات على السلع الإستهلاكية

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، إنه لا يوجد نيه الان لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاستهلاكية.

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وأضاف الشبلي لـ " الوكيل الإخباري" أن اسعار السلع عادة ما تشهد ارتفاع في بداية شهر رمضان ثم تعاود إلى الانخفاض حتى تستقر.


وأكد على أن أسباب ارتفاع الأسعار في العالم هذا العام كانت بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا، والازمة الروسية الاوكرانية، ما زاد من كلف النقل.


ودخل قرار إخضاع الزيوت النباتية لضريبة مبيعات بنسبة 0% بدلا من 4% حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء.


وكان قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادة الزّيوت النباتية لتصبح بنسبة (صفر) من قيمتها، بدلاً من نسبة (4%)، وذلك حتى نهاية شهر أيَّار المقبل.

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