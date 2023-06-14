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الأربعاء، 14-06-2023 04:52 م

المركزي : ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.4 مليار دولار

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الوكيل الاخباري - ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 17.4 مليار دولار حتى نهاية شهر أيار، مقارنة مع 17.3 مليار دولار نهاية العام الماضي 2022، وبواقع 100 مليون دولار، بحسب ما ذكر البنك الأربعاء.

ويعتبر مستوى هذه الاحتياطيات ضمن أعلى المستويات التي وصلتها الاحتياطيات لدى البنك المركزي 

وقال، إن الأردن يشهد في الفترة الحالية "حركة سياحية نشطة إضافة إلى طلب قوي على الدينار مع موسم الصيف وقرب حلول عيد الأضحى المبارك".

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