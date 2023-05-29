فريز: سياسية البنك المركزي النقدية منعت الدولرة في الاردن

الوكيل الإخباري - أكد محافظ البنك المركزي السابق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور زياد فريز، أن الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به السياسة النقدية، ساهم بشكل مباشر في المحافظة على سعر صرف الدينار.



وقال، إن السياسية النقدية منعت ظاهرة "الدولرة"، خصوصا في ظل الأحداث الأخيرة والمتمثلة بجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى إصرار البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة تماشيا مع رفع الفائدة على الدولار.



اضافة اعلان

وأضاف فريز في جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني، إن البنك المركزي أثبت قدرته على مواجهة الضغوط التضخمية مقارنة مع دول العالم، مشيرا الى أن البنك المركزي قدم حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات أثر جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني من خلال ضخ سيولة وتسهيلات مالية لدعم القطاعات المتضررة.



وبحسب بيان للمنتدى اليوم الاثنين، جاءت الجلسة الحوارية ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، لمناقشة دور السياسة النقدية في ظل عالم متغير، بحضور رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك.



وأشار فريز إلى أن آليات وأدوات السياسة النقدية بطبيعتها تأخذ فترة طويلة لينعكس أثرها الإيجابي على السوق، وهذا ما يقود الى ضرورة الاستمرار والإبقاء على نهج السياسة النقدية الحالية من قبل البنك المركزي، مع التوجه نحو دعم القطاع الخاص وكسب ثقته لجلب المزيد من الاستثمارات.