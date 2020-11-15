الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 03:26 م

المعونة: الأرقام المتداولة عن نسب الفقر غير دقيقة

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن الأرقام المتداولة عن نسبة الفقر في الأردن تفتقر للدقة، وشابها الكثير من المغالطات وتحريف المصطلحات واخراجها خارج السياق التاريخي الذي وضعت فيه.

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وأضاف المشاقبة اليوم الأحد، ان الصندوق لم يصدر أي بيانات أو دراسة مشتركة بين الصندوق والبنك الدولي تتعلق بمؤشرات الفقر في المملكة.


وبين ان النسب والأرقام المتعلقة بمؤشر الفقر والتي تم تناقلها يم أمس، يزيد عمرها عن 12 عاما وتحديد عام 2008، اذ أوردها البنك الدولي في سياق القراءات التاريخية لنسب وخطوط الفقر في المملكة، ولا تعكس هذه النسب الواقع الحالي.


وأكد أن دائرة الاحصاءات العامة هي المرجعية الوحيدة بإعلان نسب ومؤشرات الفقر في المملكة، وان الصندوق يعتمد ما يصدر عن هذه الدائرة.


 




 

 


 

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