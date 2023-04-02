المفوضية الأوروبية: نعتزم الحفاظ على سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل

الوكيل الإخباري -
قالت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء إن سقف سعر النفط الروسي الذي تم تحديده 60 دولاراً للبرميل أثبت فعاليته في إلحاق الضرر بقدرة الكرملين على جمع سيولة دولارية من الوقود دون الإضرار بالسوق، كما أنه سيظل عند نفس مستواه دون تغيير في الوقت الحالي.اضافة اعلان
أبلغت الذراع التنفيذية للكتلة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة هذا الأسبوع أنه ليس هناك رغبة بين معظم دول مجموعة السبع لخفض السقف في هذا الوقت، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وخلص تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، الذي شكّل الأساس لمراجعة الحد الأقصى، إلى أن الآلية قد حققت أهدافها المتمثلة في خفض عائدات موسكو، وعدم ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وذكر آخر تقرير شهري للوكالة أن الحد الأقصى أثّر على السعر الذي يُباع به النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.
وبلغ المتوسط المرجح لسعر تصدير الخام الروسي 52.48 دولار للبرميل، باستبعاد تكاليف الشحن والتأمين. ( اقتصاد الشرق
)