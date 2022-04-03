الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

مستشفى الجامعة: زيارة المرضى من 1 ظهرا حتى 6 مساء في رمضان

7.744 شكوى بعدم دفع الأجور ترد وزارة العمل خلال 2021

دولة عربية تتجاوز الصين كأكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية

حرب أوكرانيا ستكلف أوروبا نحو 1.5% من النمو الاقتصادي

روسيا تثير أزمة جديدة في سوق الذهب.. ثاني أكبر منتج في العالم!

طرح عطاء لشراء 120 ألف طن قمح

أسعار الذهب محليا

سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي لاحتواء الاحتجاجات

المكسيك: ولاياتنا الشمالية تواجه نقصا في البنزين

السعودية تخطط لإنتاج القمح بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

الأحد، 03-04-2022 09:14 ص

المكسيك: ولاياتنا الشمالية تواجه نقصا في البنزين

download


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة المالية المكسيكية أن الولايات الشمالية المكسيكية الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة تواجه نقصا في البنزين.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر مساء أمس السبت: "كان نقص البنزين في المنطقة الحدودية نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب بسبب ارتفاع تكلفة الوقود في العالم والأسعاره المنخفضة في المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن أحد أسباب النقص يعود إلى أن عدد من الموردين توقفوا عن شراء الوقود.

وأفاد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبس أوبرادور، في بداية مارس الماضي بأن حكومته لا تنوي رفع أسعار الوقود والكهرباء بسبب نمو أسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء خطابه في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن الوضع مع ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود الأمريكية أصبح يشكل أزمة. وبهذا الصدد أعلن عن ضخ مليون برميل يوميا على مدى نصف سنة من الاحتياطات الوطنية الاستراتيجية، بالإضافة إلى خطط عدد من الشركات النفطية لزيادة استخراج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

ووقع بايدن في 8 مارس الماضي مرسوما يحظر توريد الطاقة من روسيا وأي استثمارات أمريكية جديدة في مجال قطاع الطاقة الروسية.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
20211020223326332EF

وكالة: أذربيجان تعتزم توريد 9.5 مليار متر مكعب من الغاز لإيطاليا في 2022

دواجن

دولة عربية تتجاوز الصين كأكبر مستورد لمنتجات الدواجن البرازيلية

روسياjpg-1647544003-0

حرب أوكرانيا ستكلف أوروبا نحو 1.5% من النمو الاقتصادي

220194193931322

روسيا تثير أزمة جديدة في سوق الذهب.. ثاني أكبر منتج في العالم!

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

42022271112317008934

السعودية تخطط لإنتاج القمح بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

أخبار متعلقة
33333333333333333333333333-1

بنما تطلب مراجعة معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة

almam

ألمانيا تناقش دعم أسعار الوقود لمدة 3 أشهر.. هذه تكلفته!

6230323d4236046fa8517c29

البرازيل تطمئن الولايات المتحدة: سنزيد من إنتاجنا النفطي

ed037a3d-97b9-48b8-a2c5-5aae37a5c2f3_16x9_600x338

روسيا تسمح مؤقتا بسداد الديون بالعملة الأجنبية.. وتحذر من هذا الإجراء

Main

تراجع أسعار البنزين في أميركا بعد تسجيل ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي

بنزين

ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في أمريكا