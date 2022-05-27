الجمعة 27-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

زين تنعى والد جلالة الملكة رانيا العبدالله

رئيس مجلس النواب يعزي بوفاة والد الملكة

الموجودات الأجنبية في ميزانية المركزي ترتفع %0.3

السفير السعودي يعزي بوفاة والد الملكة

وفاة مواطن بحادث دهس في الزرقاء

حشود جماهيرية كبيرة تشارك بفعاليات مهرجان الاستقلال بإربد

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

عبدالله بن زايد: نرغب بتعزيز العلاقات مع تركيا

الفايز يعزي بوفاة والد الملكة

الجمعة، 27-05-2022 10:54 م

الموجودات الأجنبية في ميزانية المركزي ترتفع %0.3

5202223162023325216180



الوكيل الاخباري - نمت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي في الثلث الأول بنسبة 0.3 % إلى 14.31 مليار دينار مقارنة مع 14.26 مليار مستواها المسجل في نهاية العام 2021.

وبذلك، يكون مقدار الارتفاع في الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي بلغ 45 مليون دينار في الثلث الأول.

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

في حين، تراجعت قيمة الموجودات المحلية في الثلث الأول بنسبة 4.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021 لتصل إلى 3.25 مليار دينار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
النفط٢

تراجع أسعار النفط عالميا

ذهب٢

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة

628f77d642360465b203bc92

أوكرانيا تبتز هنغاريا بالنفط

219633_21_1628254476

تراجع أسعار الذهب عالميا

628f65104c59b720d5402ddc

بوتين: روسيا لا تزال المصدّر الأول للقمح في العالم

20220314_1647280556-129

بريطانيا تفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة العملاقة

أخبار متعلقة
115225-ذهب-384x255

2.79 مليار دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

pyzvzyjtvqkuauoakc0oeh7ft7i9euzblwzfuduy

المركزي: 2.1 مليون اونصة احتياطيات الذهب حتى نهاية نيسان

Updated-picture-pages-afghan-resources-3

خبير يوضح حول قروض البطاقات في الأردن والفوائد عليها

2020_4_9_16_32_59_972

جيروم باول رئيسا للفيدرالي الأميركي لولاية ثانية

62-143932-among-countries-suffer-crises-arab-countries-gold_700x400

مصر تصدر بيانا توضيحيا بعد شراء 44 طنا من الذهب

w

البنك المركزي : التزامنا راسخ بالحفاظ على استقرار صرف الدينار عند مستوياته الحالية