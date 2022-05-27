الموجودات الأجنبية في ميزانية المركزي ترتفع %0.3



الوكيل الاخباري - نمت الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي في الثلث الأول بنسبة 0.3 % إلى 14.31 مليار دينار مقارنة مع 14.26 مليار مستواها المسجل في نهاية العام 2021.



وبذلك، يكون مقدار الارتفاع في الموجودات الأجنبية في ميزانية البنك المركزي بلغ 45 مليون دينار في الثلث الأول.



وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.



في حين، تراجعت قيمة الموجودات المحلية في الثلث الأول بنسبة 4.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021 لتصل إلى 3.25 مليار دينار.

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