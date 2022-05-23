2.79 مليار دينار قيمة موجودات الذهب في الأردن حتى نهاية نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - رصد - كشفت الأرقام الرسمية، أن قيمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي حتى 30 نيسان الماضي وصلت إلى ( 2.791.840) مليار دينار.

اضافة اعلان



وبحسب الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري " بلغت قيمة مجموع الموجودات بالعملة الأجنبية ( 14.731.739) مليار دينار.



وأشارت الأرقام، إلى أن مجموع موجودات البنك المركزي بالعملة الأردنية حتى نهاية نيسان الماضي ( 2.841.609) مليار دينار.



وعن حجم المطلوبات فقد بلغ مجموعها بالعملة الأجنبية ( 2.192.963)، فيما بلغ مجموع المطلوبات بالعملة الأردنية ( 2.421.847)







