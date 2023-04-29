السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز في نابلس

المركزي: 16.7% من الشركات الصغيرة في الأردن حصلت على قرض للتمويل الأخضر في 2022

انطلاق أعمال منتدى تواصل في مجمع الملك حسين للأعمال

عالميا.. رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى اسطنبول

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 20 قرشا للغرام

إصابة ثلاثة مدنيين في عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط حمص

إجلاء 65 إيرانيا من السودان إلى جدة

النزاع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي لعدة صناعات عالمية

قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من الخرطوم

كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان

 
السبت، 29-04-2023 09:16 ص

النزاع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي لعدة صناعات عالمية

image


الوكيل الإخباري - دفع الصراع في السودان الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، أحد أكثر المنتجات المرغوبة في البلاد، ويعد مكونا رئيسيا لكل شيء بدءا من المشروبات الغازية إلى الحلوى ومستحضرات التجميل.

اضافة اعلان


ويأتي نحو 70% من إمدادات العالم من الصمغ العربي، الذي لا توجد له بدائل كثيرة، من أشجار الأكاسيا في منطقة الساحل التي تضم السودان الذي يمزقه القتال الدائر بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.


وقال مصدرون ومصادر من الصناعة إن الشركات التي تخشى من استمرار انعدام الأمن في السودان وتعتمد على المنتج، عملت على تخزين إمدادات، وبعضها لديه مخزون يغطي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر كي لا تعاني من نقصه.


وقال مدير المشتريات في مجموعة كبرى التي تورد الصمغ العربي لمعظم شركات الأغذية والمشروبات: "بناء على الفترة التي سيستغرقها الصراع، قد تكون هناك تداعيات على السلع المُصنعة المعروضة على الرفوف التي تحمل علامات تجارية شهيرة".


ووفقا للتقديرات يبلغ الإنتاج العالمي من الصمغ العربي نحو 120 ألف طن سنويا، بقيمة 1.1 مليار دولار.

 

ويأتي معظم هذا المكون من منطقة حزام الصمغ التي تمتد 500 ميل من شرق إلى غرب إفريقيا حيث تلتقي الأراضي الصالحة للزراعة بالصحراء وتضم إثيوبيا وتشاد والصومال وإريتريا. ( الجزيرة نت )

إقرأ ايضا
644c1258b6a91

تباطؤ جديد في التضخم في الولايات المتحدة لكنه غير كاف

1 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 20 قرشا للغرام

2171026-243722370

المفوضية الأوروبية تتوصل لاتفاق بشأن واردات الحبوب الأوكرانية

2171006-1310967010

الفيدرالي يقر بإخفاقه في انهيار سيليكون فالي

دولار

النقد الدولي يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم