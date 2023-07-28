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النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

 
الجمعة، 28-07-2023 09:52 ص

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

نفط


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الجمعة، بعدما محت المخاوف المتعلقة بالطلب أثر البيانات الاقتصادية القوية، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة.

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وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، نمو الناتج الإجمالي بواقع 2.4 بالمئة في الربع الثاني، متجاوزا التوقعات بنمو عند 1.8 بالمئة، مما يدعم وجهة نظر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الاقتصاد يمكن أن يحقق ما يسمى بـ "الهبوط الناعم".


لكن الزيادات التي أعلنتها بنوك مركزية عالمية مؤخرا للفائدة بهدف تهدئة التضخم المتفاقم أثارت مخاوف حول الطلب على المدى الطويل.

 

سكاي نيوز


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