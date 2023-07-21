النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الجمعة، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، فضلا عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

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وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة بالصين على أسعار النفط طوال الأسبوع بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نموا مخيبا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ خمسة بالمئة.



إلا أن المعنويات في أسواق السلع انتعشت أملا في أن تقوم الحكومة المركزية بالصين بالمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.

سكاي نيوز