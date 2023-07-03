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الإثنين، 03-07-2023 10:34 ص

تحرك محدود لأسعار النفط وسط توقعات بتراجع الإمدادات

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الوكيل الاخباري - تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق اليوم الاثنين، وسط توقعات بتراجع الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي أعلنها تحالف أوبك+.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 75.45 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة يوم الجمعة، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات مسجلا 70.67 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية حزيران الماضي، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين في الربع الثاني.

وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ 0.2 بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

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