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النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

 
الإثنين، 14-08-2023 07:28 ص

النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

نفط9


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد تحقيق مكاسب على مدى سبعة أسابيع متتالية مدعومة بشح الإمدادات الناجم عن تخفيضات مجموعة أوبك+ للإنتاج، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين وتأثير ارتفاع الدولار.

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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 82.95 دولار للبرميل.


وانخفضت الأسعار في الوقت الذي عزز فيه مؤشر الدولار الأمريكي مكاسبه، الاثنين، بعد أن أدت زيادة أكبر قليلا في أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو إلى رفع عوائد سندات الخزانة رغم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيوقف رفع أسعار الفائدة.

 

سكاي نيوز


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