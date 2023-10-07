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السبت، 07-10-2023 10:34 ص

النفط يتكبد أكبر خسائر منذ آذار الماضي وبرنت يهبط 11%

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الوكيل الاخباري - تكبدت أسعار النفط الأسبوع الماضي أكبر خسارة منذ آذار الماضي رغم ارتفاعها عند تسوية جلسة أمس الجمعة، وذلك بعد أن أحدث رفع جزئي آخر لحظر تصدير الوقود في روسيا المخاوف إزاء الطلب بسبب التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وأظهرت إحصاءات وزارة العمل الأميركية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بواقع 336 ألف وظيفة في ايلول الماضي، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات الاقتصاديين بزيادتها 170 ألف وظيفة.

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وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت انخفاضا بنحو 11% وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8 % بفعل مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود. سكاي نيوز 


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