أزمة البصل تضرب الأسواق العالمية.. ارتفاع صاروخي ونقص في المعروض

الوكيل الإخباري - واصلت أسعار البصل في الأسواق العالمية، الارتفاع بشكل كبير منذ أن بدأت بمنتصف عام 2022، حيث تجاوزت الزيادة 65% على المستوى العالمي.



وتمّ رصد أسعارٍ مرتفعة للبصل في عديدٍ من الأسواق العالمية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحظر الممتد على صادرات البصل من البلدان المصدّرة التقليدية، مثل الهند ومصر، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في معظم دول أوروبا، وتأثير هجمات البحر الأحمر التي أثرت في الشحنات القادمة من الصين إلى الخليج وأوروبا.

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وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار البصل في الصين بنسبة 30%، وكذلك في بنغلاديش بنسبة 25% خلال الأسبوع الأخير، وأعلنت ألمانيا ارتفاع أسعار البصل بسبب نقص المستورد، وشهدت إيطاليا ارتفاعا صاروخيا في أسعار البصل منذ بداية العام الجاري.



ومن المتوقع أن تستمر زيادة أسعار البصل حتى منتصف عام 2024 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الرئيسة المنتجة للبصل في آسيا وأوروبا، وفقا للتقارير الزراعية الأوروبية.



وبلغت إيرادات سوق البصل العالمي أكثر من 76.13 مليار دولار أمريكي قبل العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموا سنويا بنسبة 7.52% حتى عام 2028.



وتعود أزمة البصل على الصعيد العالمي إلى منتصف فبراير 2023، نتيجة للظروف الجوية القاسية والأزمة الروسية-الأوكرانية، إضافة إلى حظر تصدير عديد من الدول المنتجة للبصل لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء.

