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الثلاثاء، 06-12-2022 09:54 ص

النفط يرتفع بعد سقف أسعار الخام الروسي واجتماع أوبك+

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن دخل سقف حددته مجموعة السبع لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، حيز التنفيذ، أمس الاثنين، علاوة على حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي عن طريق البحر.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دولار للبرميل.


وتراجعت العقود الآجلة بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأميركية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.


يأتي الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي فرضته مجموعة السبع في الوقت الذي يحاول فيه الغرب تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بالإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. ( العربية نت )


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