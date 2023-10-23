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الإثنين، 23-10-2023 09:07 ص

تراجع النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع، والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولار للبرميل .

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود بأكثر من 1% في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

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