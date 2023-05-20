السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 12:39 م

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

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الوكيل الإخباري - سجل خاما القياس أول مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر حيث زاد الخامان حوالي 2%.

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حيث غير النفط اتجاهه لينخفض في ختام تعاملات جلسة امس الجمعة بعدما توقفت مؤقتا مفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأميركي وإدارة الرئيس جو بايدن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.8 % إلى 75.58 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 % إلى 71.69 دولار.

وأغلق عقد الخام الأميركي تسليم مايو الذي من المقرر أن ينتهي تداوله يوم الاثنين منخفضا 31 سنتا، تعادل 0.4% عند 71.55 دولار للبرميل. ( سكاي نيوز )

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