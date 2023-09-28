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الخميس، 28-09-2023 08:39 ص

النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأميركية وشح المعروض العالمي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأميركية.


وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 96.71 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 93.88 دولارا.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين.

وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام من السعودية وروسيا.

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وكالات


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