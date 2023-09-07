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الخميس، 07-09-2023 01:32 م

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 1.2%

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الوكيل الإخباري - حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 1.2%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.اضافة اعلان


وأفادت نتائج تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من العام الحالي نمواً إيجابياً بنسبة 6.1%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقّقت الأنشطة الحكومية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.3%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بلغت نسبته 4.3%، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدل موسمياً خلال الربع الثاني انخفاضاً بلغت نسبته 0.2%، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول.






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