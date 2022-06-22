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الأربعاء، 22-06-2022 09:36 ص

الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاما

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الوكيل الإخباري - هوى الين الياباني إلى أدنى مستوى في 24 عاما أمام الدولار الأميركي، وسط تناقض صارخ بين السياسة النقدية الشديدة التيسير التي ينتهجها بنك اليابان المركزي وتصميم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على زيادات نشطة في أسعار الفائدة لكبح تضخم جامح.

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وهبط الين 1.1% إلى 136.455 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 1998، وموسعا خسائره التي أفقدته بالفعل أكثر من 18% من قيمته أمام العملة الخضراء هذا العام.


وجاءت تراجعات الين بعد أن بدد بنك اليابان المركزي يوم الجمعة أي توقعات بتغيير في السياسة النقدية وواصل الوقوف وحيدا بين البنوك المركزية الكبرى الأخرى في التعهد بسياسة نقدية شديدة التيسير.

 

وهبط الين أيضا 1.3% أمام العملة الأوروبية إلى 143.78 لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من حزيران.

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