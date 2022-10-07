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الجمعة، 07-10-2022 12:02 م

انخفاض أسعار الزيوت النباتية والألبان واللحوم عالمياً في أيلول الماضي

زيوت


الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لأسعار الغذاء، انخفاض مؤشر أسعار الغذاء في العالم 1.1% في أيلول/سبتمبر الفائت مقارنة مع آب/أغسطس الماضي، وذلك للشهر السادس على التوالي.

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وحول مؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع الأساسية التي تدخل في مؤشر أسعار الغذاء عالميا، كانت أسعار الزيوت النباتية الأكثر انخفاضا بنسبة 6.6%، فيما ارتفعت أسعار الحبوب 1.5%، كما تراجعت أسعار السكر 0.7%.


وانخفاض أسعار الزيوت النباتية في الشهر الماضي يأتي إلى أقل مستوياتها منذ شباط/فبراير 2021.


كما تراجعت أسعار الألبان 0.6%، فيما سجل مؤشر أسعار اللحوم ثالث انخفاض شهري مع 0.5%.

 

وكالات


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