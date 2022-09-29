بسبب الأزمة الاقتصادية .. دولة تحظر على موظفيها استخدام وسائل التواصل

الوكيل الإخباري - أمرت سريلانكا موظفيها الحكوميين، بعدم التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن زعم بعض المسؤولين أن تلاميذ يصابون بالإغماء بسبب نقص الغذاء جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.

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وفي قرار جديد موجّه إلى 1.5 مليون موظف حكومي، قالت وزارة الإدارة العامة الأربعاء، إن الحظر القائم منذ فترة طويلة على التحدث إلى المراسلين الصحافيين بات الآن يشمل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأورد القرار أن "التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظف عام، يشكل مخالفة تؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي".



وجاء القرار في أعقاب مزاعم لمسؤولين صحيين ومعلمين بأن عشرات التلامذة أصيبوا بالإغماء في المدارس بسبب نقص الطعام. ( العربية )