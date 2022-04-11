انخفاض أسعار النفط عالميا 2.3%

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تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت) 2.22 بالمئة مستكملة مسيرات الأسبوعين الماضيين في تكبد الخسائر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثامنة على التوالي.وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار المقبل 2.22 بالمئة لتتداول عند مستويات 96.26 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.40 دولار للبرميل، خاصة أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 98.26 دولار للبرميل.كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران المقبل 2.33 بالمئة لتتداول عند 100.72 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 103.07 دولار للبرميل خاصة أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 102.78 دولار للبرميل.