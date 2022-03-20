مصدر: المباحثات مع العراق مستمرة حول استئناف استيراد النفط الخام

الوكيل الإخباري - أكد مصدر رسمي مُطلع، أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ما زالت تجري مباحثاتها مع الجانب العراقي لاستئناف استيراد النفط الخام.



وقالت المصادر لـ" الوكيل الإخباري" إن اللجان المُختصة تجري المباحثات الآن، متوقعاً الوصول إلى اتفاق قريباَ بعد استكمال بعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.



وتوقف استيراد النفط من الجانب العراقي منذ بداية شهر شباط الماضي لغاية الآن.



ووفقاً لبيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغت مستوردات النفط الخام من العراق للأردن مع نهاية كانون الثاني الماضي 309,826 برميل نفط، بمبلغ وصل إلى 22,065,497.89 دولار أمريكي، بمعدل سعر لكل برميل 83.825.

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