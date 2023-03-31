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الجمعة، 31-03-2023 10:20 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ يواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم الإجراءات المحتملة للبنوك المركزية في العالم لمحاربة التضخم في ضوء الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:06 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود للخام الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 74.3 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 78.43 دولار للبرميل.

وقال الشريك الإداري لشركة "إس بي آي" ستيفن إينيس: "إذا لم تبدأ البيانات الواردة من الولايات المتحدة في الإشارة إلى الركود وأظهرت سوق (الطاقة) الرغبة في المخاطرة، فقد يستمر انتعاش النفط بفضل سياسة من الاحتياطي الفيدرالي أقل شدة ودولار أرخص قليلا وآمال بتعافي الاقتصاد الصيني".

كذلك تنتظر أسواق النفط نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" المزمع عقد يوم الاثنين المقبل.

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