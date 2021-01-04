انخفاض جديد في قيمة الليرة التركية بفعل التضخم غير المتوقع

الوكيل الاخباري-

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انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بنسبة 0.4 بالمئة فور إعلان معهد الإحصاء الحكومي عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 14.6٪ في ديسمبر، متجاوزًا تقديرات الاقتصاديين حيث صعد للشهر الثالث على التوالي.وقال موقع ”بيانت“ التركي المتخصص: إن الليرة تراجعت صباح الإثنين إلى 7.4 ليرة مقابل الدولار، وأضاف أن تسارع زيادات الأسعار قد يؤدي إلى استمرار الضغط على البنك المركزي لتمديد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة حتى بعد أن زادت تكاليف الاقتراض أكثر من الضعف منذ سبتمبر.وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، التي نشرت اليوم، أن التضخم ارتفع من 14 بالمئة في نوفمبر، إلى 14.6٪ مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والنقل والسلع والخدمات المتنوعة، والتي ارتفعت جميعها بأكثر من 20 بالمئة سنويا. وكانت الملابس والأحذية هي العناصر الوحيدة التي سجلت انخفاضًا.