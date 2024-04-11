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الخميس، 11-04-2024 09:24 م

انخفاض جماعي للأسهم الأوروبية في نهاية تعاملاتها

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الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس، على انخفاض جماعي مع استيعاب المستثمرين القرار الأخير من البنك المركزي الأوروبي، بشأن معدل الفائدة.

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وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الجلسة، على انخفاض 2.25 نقطة أو بنسبة 0.44 بالمئة إلى مستوى 504.34 نقطة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، مشددًا على خطابه بشأن التخفيض المستقبلي.


وكانت الأسهم الرئيسية ومعظم القطاعات، في المنطقة السلبية، مع تراجع أسهم البنوك بنسبة 2.4 بالمئة، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وانخفض مؤشر داسك الألماني 148.04 نقطة أو بنسبة 0.82 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 17949.26 نقطة، فيما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي، 21.64 نقطة أو بنسبة 0.27 بالمئة إلى مستوى 8023.74 نقطة.


وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني، الجلسة على خسائر 37.41 نقطة، أو بنسبة 0.47 بالمئة إلى مستوى 7923.80 نقطة.


وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي، الخميس، لكنه أكد صياغته بشأن خفض محتمل في المستقبل.


بترا

 




 

 


 

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