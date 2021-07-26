انخفاض سعر ربطة الخبز في لبنان ورفع وزنها

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد اللبنانية، اليوم الإثنين، عن انخفاض سعر ربطة الخبز إلى 3750 ليرة في الفرن و4000 ليرة في المتجر ورفع وزنها إلى 900 غرام من 876 غراما.

اضافة اعلان

وقالت وزارة الاقتصاد اللبنانية في بيان، إن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافّة، وذلك استنادا إلى سعر صرف الدولار وأسعار المحروقات، وإلى سعر القمح في البورصة العالمية، ونظرا لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، واستنادا للدراسة الّتي قامت بها وزارة الاقتصاد اللبنانية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون.

وقد حدد سعر ووزن الخبز اللبناني وفقا لما يلي:

- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 915 غراما، بسعر 3750 ليرة لبنانية كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 351 غراما، بسعر 2250 ل.ل. كحد أقصى.

- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنه عن 915 غراما، بسعر 4000 ل.ل. كحد أقصى.

- ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 351 غراما، بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى.

المصدر: روسيا اليوم