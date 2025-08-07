الخميس 2025-08-07 06:13 م
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

بلومبيرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد الضربة الأميركية لإيران
النفط
 
الخميس، 07-08-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتوقف سلسلة خسائر استمرت 5 أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل.


وزاد خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 22 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل.

 
 
