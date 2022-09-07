انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

الوكيل الاخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا ملحوظا عند 1697 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 279 دينار والليرة الرشادي 244 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1285 دينارا.



واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة بين الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.