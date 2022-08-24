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الأربعاء، 24-08-2022 09:31 ص

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في الأردن

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1745 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 287 دينار والليرة الرشادي 251 دينار .

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الأربعاء 1315 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

 

 

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