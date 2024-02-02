انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوى في 3 سنوات

الوكيل الاخباري -

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انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء عالميا في يناير إلى أدنى مستوياته في قرابة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير انخفاضا من 119.1 في الشهر السابق.وبينت المنظمة في تقريرها الشهري أن أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي".وقالت إن أسعار الذرة انخفضت بشكل كبير، في انعكاس لتحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.وأضافت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، إذ أسهمت وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى إلى انخفاض الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار.