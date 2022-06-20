انطلاق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بمشاركة الأردن

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

انطلقت في الدوحة اليوم الاثنين، فعاليات منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثانية بالتعاون مع بلومبيرغ، بمشاركة الأردن.ويعقد المنتدى الذي افتتحه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي"، ويمثل الأردن في المنتدى، وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو.وسيلتقي عمرو على هامش أعمال المنتدى، عددا من رؤساء الوفود المشاركة، وكبار المسؤولين وصناع القرار ومسؤولي الشركات.ويحضر المنتدى عدد من الرؤساء وقادة الدول، وأكثر من 500 من قادة الأعمال حول العالم، فيما تشمل قائمة المتحدثين أكثر من 75 متحدثا رئيسيا.وبحسب بيان للمنتدى اليوم، ستسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا العالمية من بينها تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي على المدى الطويل، ومستقبل الأسواق العالمية وآفاق العولمة، وسبل دعم سلاسل التوريد العالمية، والتحولات التي يشهدها قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، وآليات الحد من الانبعاثات الكربونية.كما يناقش المشاركون في المنتدى، الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة لتنويع مصادر الدخل، وبما يسهم في الحد من التغيرات المناخية والقضاء على الفقر، والحد من التضخم وحماية البيئة، وفرص الاستثمار في قطاع الرياضة، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وسبل دعم نهضة القارة الإفريقية في القرن 21.كما يبحث المنتدى العديد من القضايا مثل "القيادة في عالم ما بعد الوباء" و"التكنولوجيا المتقدمة" و"عالم مستدام" و"الأسواق والاستثمار" و"تدفقات الطاقة والتجارة" و"المستهلك المتغير" و"قوة الرياضة" و"عالم أكثر شمولا".واشار البيان الى ان منتدى قطر الاقتصادي يوفر منصة مهمة لتسليط الضوء على قطر كوجهة استثمارية في المنطقة والعالم، والحوافز والفرص الاستثمارية التي تتيحها للمستثمرين ورواد الأعمال، وكبرى الشركات العالمية في القطاعات غير النفطية وذات القيمة المضافة.وسيعرض المشاركون في المنتدى، لآخر التطورات التي تم إحرازها في مجال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية، والإنجازات التي تم تحقيقها استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022.كما يفسح المنتدى المجال لعرض جهود قطر في تكريس الالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، وتعزيز انفتاحها الاقتصادي، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم.واضاف، ان المشاركين في المنتدى من قادة الأعمال ورؤساء الدول وصانعي السياسات، سيبحثون من خلال جلسات حوارية، أفضل السبل لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم.وكانت النسخة الأولى من منتدى قطر الاقتصادي، عقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 حزيران 2021، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الأعمال ورؤساء الدول من جميع أنحاء العالم، و100 متحدث، من بينهم أصوات مؤثرة في مجالات الأعمال والمصارف والسياسات الاقتصادية.