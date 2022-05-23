الشمالي: صناعة المنظفات الأردنية ارتفعت لمصاف متقدمة

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن صناعة المنظفات في الأردن، ارتفعت لمصاف متقدمة، منحتها ميزة تنافسية، وجعلتها جديرة بالعرض في مختلف دول العالم.

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وأضاف خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر الدولي الأردني للمنظفات في دورته الثالثة، مندوباً عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ ان هذه الصناعة، سريعة ودائمة التطور، ومواكبة للطلب المتزايد على منتجات عالية الجودة، بجهود المصنّعين الذين أصبحوا قادرين على سلوك أنجع الطرق، لتسويق منتجاتهم وتطويرها.



وأشار الشمالي إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي تعد صناعة المنظفات جزءاً منه، هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية، إذ مثلت صادراته نحو 16 % من الصادرات الصناعية في عام 2021.



وأكد أنها تمثل نموذجاً ناجحاً في الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الصناعة أمام فرصة كبيرة لتطوير وزيادة الإنتاج والتسويق، بدعم من الحكومة، التي تعتبر الصناعة لبنة أساسية في الاقتصاد.



من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن المؤتمر يهدف لجعل الأردن مركزاً إقليمياً لصناعة المنظفات، من خلال تطويرها وتعزيز تنافسيتها، بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية الدولية، مؤكدا أن الصناعة تواجه العديد من التحديات، التي تستدعي عمل وتعاون القطاعين العام والخاص معاً، وبناء شراكة حقيقية مؤسسية، من خلال دعم أنشطة الترويج والتسويق والتمويل، ومناقشة التشريعات المتعلقة قبل إقرارها.



وبين الجغبير أن عدد المنشآت العاملة في صناعة المنظفات يبلغ 768 منشأة، برأس مال يبلغ قرابة 788 مليون دينار.



وتشغل صناعة المنظفات نحو 15 ألف عامل، ووصلت صادراتها إلى مليار دينار تقريباً في 2021.



واعتبر مالك مجموعة العملاق ورئيسها التنفيذي حسن الصمادي، المؤتمر ضرورة كونه يوفر فرصة للمصنعين الأردنيين لتبادل الخبرات مع شركات عالمية رائدة وذات خبرة في صناعة المنظفات.



وأكد أن هذه الصناعة دائمة التطور، ليلبي إنتاجها احتياجات المستهلك، من خلال التزامها وتوفيرها أعلى المواصفات العالمية، تحت إشراف عدد من الجهات الرقابية، التي ساهمت في تقدمها ووصولها للكثير من الأسواق.



وبين الصمادي أن مجموعة العملاق، أصبحت تنتج مواد أولية، وليس فقط مواد تنظيف منزلية، من خلال تطبيق أحدث التقنيات بهذا الخصوص، معرباً عن تطلعها للتوسع بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.



وأقيم خلال افتتاح المؤتمر، الذي نظمته غرفتا صناعة الأردن وعمان، معرض تخصصي لموردي المواد الأولية لصناعة المنظفات، بمشاركة كبرى شركات التنظيف الدولية.



وشارك في المؤتمر نحو 600 مشارك من الأردن ومختلف الدول العربية والأجنبية.

وينتج الأردن اليوم 275 ألف طن من المنظفات، يتم تصدير 200 ألف طن منها، بقيمة تبلغ 200 مليون دولار سنويا، والباقي يستهلك بالسوق المحلية.

