انكماش اقتصاد الاحتلال 21% خلال الربع الأخير من 2023

الوكيل الإخباري - أثرت الحرب في غزة على النمو الاقتصادي للاحتلال في آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقعاً.



وقال المكتب المركزي للإحصاء العالمي، في ثالث تقدير له، إن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي انكمش 21% في الربع الأخير على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث من 2022، حيث جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي.

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وأدت الحرب إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، وبنسبة 26.9% في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4% في الواردات.