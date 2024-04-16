الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-04-2024 03:10 م

انكماش اقتصاد الاحتلال 21% خلال الربع الأخير من 2023

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الوكيل الإخباري - أثرت الحرب في غزة على النمو الاقتصادي للاحتلال في آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلاً مما كان متوقعاً.

وقال المكتب المركزي للإحصاء العالمي، في ثالث تقدير له، إن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي انكمش 21% في الربع الأخير على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث من 2022، حيث جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي.

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وأدت الحرب إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% في الصادرات، وبنسبة 26.9% في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4% في الواردات.      


 




 

 


 

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