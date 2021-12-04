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السبت، 04-12-2021 09:57 ص

بالأرقام.. تعرف على نسب مساهمة القطاعات التجارية والصناعية في الناتج المحلي الإجمالي

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الوكيل الاخباري - بلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الاجمالي حسب الأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي، 56.1 بالمئة.اضافة اعلان


وحسب معطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، توزعت النسبة على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق 9 بالمئة، والنقل والاتصالات 8.9 بالمئة، والخدمات المالية والعقارية والاعمال 20.3 بالمئة.

وبلغت نسبة قطاعات الزراعة وصيد الأسماك 4.5 بالمئة والانشاءات 2.9 بالمئة والكهرباء والماء 1.6 بالمئة والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.9 بالمئة.

يذكر ان الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي 14.992 مليار دينار، مقابل 14.618 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2020.

ووفقا للمعطيات الاحصائية، بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 34736، برؤوس اموال قاربت 31.883 مليار دينار.

وتوزعت الشركات والمؤسسات المسجلة في تجارة عمان على قطاعات المواد الغذائية بعدد 8500 والكهرباء والالكترونيات 1340 والألبسة والنوفتيه والمجوهرات 3748 والصحة والأدوية ومستلزماتها 1947 والانشاءات ومواد البناء 3827 شركة ومؤسسة.

وبلغ عدد شركات ومؤسسات قطاعات السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها 2340، والمالي والمصرفي 345، والاثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية 3282، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2332، والخدمات والاستشارات وغيرها 7075 شركة ومؤسسة.

 




 

 


 

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