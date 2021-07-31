السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 03:09 م

بحث تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع اذربيجان

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع سفير اذربيجان لدى المملكة ايلدار نادر أوغلو سليموف سُبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية، وتعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال.

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وحسب بيان صحفي للجمعية اليوم السبت، أكد الطباع أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة لديهما في العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة.


ولفت إلى دور الجمعية في الترويج لبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة من خلال مجالس الأعمال المشتركة وزيادة التعاون مع مختلف الدول بالمجالات التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى ارتباطها بمذكرة تفاهم مع مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذرية.


ودعا الطباع مجتمع الأعمال الأذري للإطلاع على الفرص الاستثمارية بالمملكة كونها وجهة آمنة للاستثمار وزاخرة بالفرص المتنوعة بمختلف القطاعات الاقتصادية خاصة الصحية والسياحية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.


بدوره، اكد السفير سليموف أهمية العمل على تطوير مجالات جديدة للتعاون في المستقبل القريب لتعزيز مستوى العلاقات التجارية الثنائية وتحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة.


واشار إلى أن العلاقات الأردنية الأذرية في تطور مستمر وإن الزيارات الملكية التي جرت خلال السنوات السابقة اسهمت بتوقيع العديد من الإتفاقيات بالمجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.


ولفت إلى أهمية تعزيز حجم التجارة البينية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين بحيث تكون أكثر تنوعا بما يسهم بشكل إيجابي في زيادة وتحسين حجم التبادل التجاري، مؤكدا أن القطاع الخاص في بلاده مهتم بعملية الاستثمار في الاردن.


وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبدالحليم عابدين والمهندس حسام الهدهد والمهندس عبدالرحيم البقاعي ومدير عام الجمعية طارق حجازي.

 




 

 


 

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