مباحثات بين تركيا والعراق لاستئناف تصدير نفط كردستان

الوكيل الإخباري - قال مسؤولان في قطاع النفط إن وفدا تقنيا في مجال الطاقة من تركيا، التقى مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط في بغداد، الاثنين، لمناقشة استئناف صادرات النفط من شمال العراق.

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وكان وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج، باسم محمد، قد قال لوكالة رويترز قبيل الاجتماع، الخميس، إن "الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدين لضخ 500 ألف برميل من النفط يوميا في حالة استئناف الضخ".



وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.



وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.