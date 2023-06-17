السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

الجمارك: 8356 طلب إعفاء مركبات بحاجة إلى استكمال وثائق

الدوريات الخارجية: ضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

الخارجية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في أوغندا

أكثر من 4000 طن من الخضار والفواكه صدرت للخليج خلال يومين

سماء الأردن على موعد مع اصطفاف مميز للكواكب والقمر

بلدية اربد: 4% خصم على ضريبة الأبنية والأراضي بشرط

إطلاق حملة وطنية للتوعية بخطورة الاعتداءات على المياه

شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

محافظة: كليات الطب في الأردن ما زالت متميزة

الدفاع المدني: التعامل مع 988 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

 
السبت، 17-06-2023 01:05 م

العراق يعلن دفع كل ديون الغاز إلى إيران

main_image648d70dbe2428


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل، عن تحويل جميع المبالغ التي تستحقها إيران فيما يتعلق بالغاز المورد إلى العراق.اضافة اعلان


وقال فاضل إن "بلاده تنتج 24 ألف ميغاواط حاليا بزيادة 22% عن العام الماضي، ومنذ 20 عاما لم تعالج مشكلة الكهرباء لعدم نفع الخطط السابقة".

وأضاف "وضعنا خطتين عاجلة واستراتيجية لمعالجة الكهرباء والاستفادة من جميع الوحدات الإنتاجية"، مشيرا إلى أن "تراجع تدفقات الغاز الإيراني قلل إنتاج الطاقة بنحو 2000 ميغاواط".

ولفت فاضل إلى أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل فرق خاصة للوقوف على أسباب الإطفاءات في بداية الشهر ونهايته"، كاشفا عن "إعفاء مسؤولين بالعديد من القطاعات بعد ثبات مقصريتهم وابتزازهم وهنالك صلاحية للوزارة ضمن الموازنة لإيصال الطاقة لجميع المناطق بغض النظر عن عدد ساكنيها".

وأكد وزير الكهرباء العراقي أن "تأمين الطاقة 24 ساعة يتطلب إنتاج 34 ألف ميغاواط يوميا".

إقرأ ايضا
1686993974838

شرق عمان الصناعية تشارك بمعرض في تركيا

2203141-1652150668

الصناعات الألمانية: من المحتمل أن يشهد اقتصاد المانيا ركودا هذا العام

moved_LYNXMPEI710GU_L

بيانات من الاحتياطي الفيدرالي تحرّك الأسواق والنفط والذهب بارتفاع

WhatsApp-Image-2022-08-04-at-1.22.54-PM

منظمة التجارة العالمية تقيّم السياسة التجارية للأردن

هيئة الاوراق المالية 2

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

47

المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة

أخبار متعلقة
main_image648b11fc4cc8f

أسعار الغاز تحلق في أوروبا

nes6

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2 % في أبريل

2153

صحيفة: أدلة تشير إلى تنفيذ انفجارات نورد ستريم من بولندا

image

ارتفاع احتياطات العراق من العملة الصعبة إلى 111 مليار دولار

273799

صندوق النقد العربي: المنطقة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

6472433c7b17d

الكهرباء العراقية: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز المقبل