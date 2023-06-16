النفط يتجه لتسجيل ارتفاع جديد

الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي جديد اليوم الجمعة، بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

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وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.78 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.



وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4 بالمئة في أيار عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.