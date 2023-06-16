الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

المناطق التنموية: سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

محافظة في وداع بعثة الحج

تلفريك عجلون يعزز التنمية السياحية في المحافظة

النفط يتجه لتسجيل ارتفاع جديد

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الجيش يسقط طائرة مسيّرة تحمل قطع أسلحة متعددة قادمة من سوريا

أوربان: فقط ترامب يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا

السعودية تعلن القبض على مطلق النار على أحد منتسبي الداخلية الكويتية

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

تلفريك عجلون يبدأ باستقبال الزوار

 
الجمعة، 16-06-2023 12:41 م

النفط يتجه لتسجيل ارتفاع جديد

1686907312409


الوكيل الإخباري- تتجه أسعار النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي جديد اليوم الجمعة، بعد تكبدها خسائر لأسبوعين متتاليين وسط تفاؤل إزاء ارتفاع الطلب على الطاقة بالصين، أكبر مستورد للخام، وضعف الدولار.

اضافة اعلان


وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.87 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 70.78 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو ثلاثة بالمئة خلال الجلسة السابقة.


وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع إنتاج مصافي النفط في الصين 15.4 بالمئة في أيار عنها قبل عام، مسجلة ثاني أعلى مستوى إجمالي على الإطلاق.

إقرأ ايضا
QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

الجنيه الإسترليني يتجاوز حاجز الـ 1.27 دولار

1686907270419

الين يتراجع واليورو يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

268951_9_1682935339

انخفاض أسعار الذهب عالميا

620231192847558510470

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

main_image648b11fc4cc8f

أسعار الغاز تحلق في أوروبا

2202071-1793054757

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة

أخبار متعلقة
13950b36-828f-4bc3-94ac-0d2b4f6a7990

أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل

545

النفط يعمق خسائره بعد انكماش نشاط المصانع في الصين

252

واردات الأردن النفطية تتراجع إلى مليار دولار بالربع الأول

45

توقف مفاوضات سقف الدين تدفع النفط للتراجع

646755974236041948279384

أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر

upload_1675749698_644069955

أمين أوبك: العالم معرض لنقص إمدادات النفط والوقود